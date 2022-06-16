التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة تبلغ من العمر 13 سنة مصرعها غرقا داخل إحدى الترع المارة أمام منزلها بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم نقلها إلى مستشفى برجيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة حيث أشارت التحريات أنها سقطت بالترعة أثناء قيمها بإلقاء المخلفات المنزلية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بغرق طفلة بإحدى الترع وتم إنتشالها جثة هامدة ونقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بغرق المدعوة أميرة ع ع ن 13 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادي - وتقيم بذات الناحية" وتم إنتشال الجثة " ونقلها لمستشفي برديس المركزي

وبسؤال والدها المدعو عبد الفتاح ع ن ح 62 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بإلقاء مخلفات بالترعة المشار إليها إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.