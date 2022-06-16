اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 02:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: نتابع الأنباء الواردة حول أسر أمريكيين اثنين فى دونباس

الخميس، 16 يونيو 2022 01:00 ص
البنتاجون: نتابع الأنباء الواردة حول أسر أمريكيين اثنين فى دونباس جون كيربى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى أن سلطات الولايات المتحدة تتابع الأنباء حول أسر جنديين أمريكيين سابقين بالقرب من خاركوف، وتحث الأمريكيين على عدم السفر إلى أوكرانيا للقتال، وقال ردا على طلب للتعليق على التقارير التي ظهرت فى وقت سابق فى وسائل الإعلام: "لا أستطيع تأكيد هذه التقارير. علمت بهذا فقط قبل مجيئي إلى هنا. وسنبذل قصارى جهدنا لمتابعة ذلك".

وأضاف: "بالطبع، إذا كان هذا صحيحا، فسنفعل ما بوسعنا لإعادتهم إلى منازلهم بأمان".

وتابع: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب الآن لتذكيركم بأننا نعارض سفر الأمريكيين إلى أوكرانيا والمشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا".

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية في وقت سابق عن اعتقال جنديين أمريكيين سابقين شاركا في القتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، خلال معركة شرسة خارج مدينة خاركوف.


جون كيربى

أمريكا

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



الموضوعات المتعلقة

الولايات المتحدة تحض مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا.. لجنة التحقيق بالأمم المتحدة: من المبكر استخلاص نتائج حول جرائم حرب بكييف.. وروسيا: القوات الأوكرانية استغلت الهدنة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:47 م

الولايات المتحدة تحض مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:13 م

لجنة التحقيق بالأمم المتحدة: من المبكر استخلاص نتائج حول جرائم حرب في أوكرانيا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:57 م

البيت الأبيض: لا يمكن تأكيد التقارير عن اعتقال أمريكيين فى أوكرانيا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة