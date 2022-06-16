الانقلاب الصيفى واقترانات بديعة.. تواريخ أهم الظواهر الفلكية حتى نهاية يونيو

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال الليالى المتبقية من شهر يونيو الجارى مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر، وبعضها يشاهد بالعين المجردة.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الظواهر الفلكية المتبقية حتى نهاية الشهر الحالى كما يلى: 16 يونيو: يصل كوكب عطارد أقصى استطالة له تبلغ 23.2 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد، حيث يترائى الساعة 3:40 فجرا باتجاة الشرق إلى أن يختفى تماما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

18 يونيو: يقترن القمر مع كوكب زحل في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء الساعة 23:10 مساء تقريبا إلى أن يختفيا فى زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

21 يونيو: يحدث الانقلاب الصيفي في هذا الموعد كل عام، حيث يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس، والتي تكون قد وصلت إلى أقصى بعد لها شمالا عن خط الاستواء، حيث تكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا (المسمى بالانقلاب الصيفي، حيث أطول نهار في السنة) في نصف الكرة الشمالي، وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (المسمى بالانقلاب الشتوي، حيث أطول ليل في السنة) في نصف الكرة الجنوبي.

23-21 يونيو: يقترن القمر مع كوكب المشترى فى 21 يونيو بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا، ثم يتوسط كوكبي المشترى والمريخ في 22 يونيو بعد الواحدة صباحا، ثم يقترن القمر مع المريخ في 23 يونيو في الواحدة والثلث صباحا تقريبا.. كل في موعده إلى أن يختفى المشهد في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس. 22 يونيو: يقترن كوكب عطار مع النجم اللامع عين الثور (الدبران - الأحمر اللون) في برج الثور في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء الساعة 3:50 صباحا قبل شروق الشمس مباشرة، إلى أن يختفيا سريعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

25-23 يونيو:

يقترن كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية مع الحشد النجمي بلايدس (الأخوات السبعة) في برج الثور، حيث يترائى هذا المشهد في هذه الفترة في الثالثة صباحا تقريبا الى ان يختفي في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



26 يونيو: يتجاور القمر مع كوكب الزهرة والحشد النجمي بلايدس (الأخوات السبعة) في برج الثور، حيث يترائى هذا المشهد في الثالثة صباحا تقريبا الى ان يختفي في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس. 27 يونيو: يقترن القمر مع كوكب عطار في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفيا سريعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

29 يونيو:

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم، حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم أو ظله ناحية الأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.