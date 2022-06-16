الانقلاب الصيفى واقترانات بديعة.. تواريخ أهم الظواهر الفلكية حتى نهاية يونيو

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الظواهر الفلكية المتبقية حتى نهاية الشهر الحالى كما يلى:
16 يونيو:
يصل كوكب عطارد أقصى استطالة له تبلغ 23.2 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد، حيث يترائى الساعة 3:40 فجرا باتجاة الشرق إلى أن يختفى تماما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
18 يونيو:
يقترن القمر مع كوكب زحل في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء الساعة 23:10 مساء تقريبا إلى أن يختفيا فى زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
21 يونيو:
يحدث الانقلاب الصيفي في هذا الموعد كل عام، حيث يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس، والتي تكون قد وصلت إلى أقصى بعد لها شمالا عن خط الاستواء، حيث تكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة.
23-21 يونيو:
يقترن القمر مع كوكب المشترى فى 21 يونيو بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا، ثم يتوسط كوكبي المشترى والمريخ في 22 يونيو بعد الواحدة صباحا، ثم يقترن القمر مع المريخ في 23 يونيو في الواحدة والثلث صباحا تقريبا.. كل في موعده إلى أن يختفى المشهد في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
22 يونيو:
يقترن كوكب عطار مع النجم اللامع عين الثور (الدبران - الأحمر اللون) في برج الثور في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء الساعة 3:50 صباحا قبل شروق الشمس مباشرة، إلى أن يختفيا سريعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
25-23 يونيو:
26 يونيو:
يتجاور القمر مع كوكب الزهرة والحشد النجمي بلايدس (الأخوات السبعة) في برج الثور، حيث يترائى هذا المشهد في الثالثة صباحا تقريبا الى ان يختفي في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
27 يونيو:
يقترن القمر مع كوكب عطار في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفيا سريعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
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