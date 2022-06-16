اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 05:06 م
أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى: مستعدون لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة

الخميس، 16 يونيو 2022 04:40 م
الاتحاد الأوروبى: مستعدون لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة وتوفير المساندة الضرورية لإنجاح برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من استعادة استقرار مختلف التوازنات الاقتصادية والمالية وتحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع، فضلاً عن المساندة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية المحققة في ضوء المسار السياسي الجاري. 


وأعرب عن ارتياحه للنسق الجيد في تنفيذ مختلف برامج التعاون والاستعداد لتمكين تونس من الاستفادة من مختلف البرامج والآليات الأوروبية


تونس

الاتحاد الأوروبى

تونس والاتحاد الأوروبى

دعم الاتحاد الأوروبي لتونس



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