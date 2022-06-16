الأولى على الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنوفية: ختم القرآن سر التفوق

فريق المحافظات

فرحة غامرة بمنزل أسرة الطالبة آية عادل عرب والحاصلة على المركز الأول بمحافظة المنوفية فى الشهادة الإعدادية الأزهرية، والمقيمة بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وقالت آية أنها كانت الأولى دائما على المعهد وكانت تتميز وسط زميلاتها بالأخلاق والود بين الحميع، وتحب المشاركة فى كل شىء.



وأضافت الطالبة أنها كانت لا تأخذ دروسا فى المواد الشرعية، لافتة إلى أن التعليم الأزهرى من أفضل التعليم الموجود فى مصر، وليس بالصعوبة التى يتخيلها البعض.



وتابعت أنها كانت تذاكر 5 ساعات وختمت القرآن الكريم العام الماضى، وهو الذى ساعدها على التميز والتفوق دائما، مقدمة الشكر لكل من ساعدها فى التفوق.