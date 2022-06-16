الأمم المتحدة: عدد من يبلغون سن الستين فى 2050 مليارى شخص

كتبت : هند المغربي

أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة " يشيخ سكان العالم بشكل متسارع حيث سيتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق في العقود القادمة، وسيرتفع من 900 مليون في عام 2015 إلى حوالي ملياري شخص في عام 2050. وفق تقرير للصحة العالمية.

وقال التقرير إن سوء معاملة المسنين ازداد خلال جائحة كوفيد -19، كما هو الحال مع العديد من أشكال العنف الأخرى حيث اعترف ثلثي موظفي دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل بارتكاب انتهاكات خلال العام الماضي.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من تنامي المشكلة، فإن إساءة معاملة كبار السن لا تزال غائبة إلى حد كبير عن أجندة الصحة العالمية ودعت إلى التصدي لإساءة معاملة المسنين كجزء من عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية، والذي يمتد حتى عام 2030 ويتماشى مع السنوات العشر الأخيرة من أهداف التنمية المستدامة.

ولفت التقرير الى انه تعتبر مكافحة التفرقة على أساس السن أولوية قصوى لأنها سبب رئيسي لتلقي إساءة معاملة كبار السن اهتماما ضئيلا، في حين أن هناك حاجة إلى المزيد من البيانات المحسنة لزيادة الوعي بالمشكلة.

وأضاف أنه يجب على البلدان أيضاً تطوير وتوسيع نطاق حلول فعالة من حيث التكلفة لوقف الإساءة، ولإثبات أن الاستثمار في معالجة هذه المشكلة هي تجارة مجدية، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد المالية لمعالجة المعضلة.