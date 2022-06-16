الأمم المتحدة ترسل مساعدات غذائية للحوامل فى سريلانكا

كتب محمد جمال

بدأت آلاف النساء الحوامل فى سريلانكا بتلقى مساعدات غذائية فى إطار خطة الأمم المتحدة الطارئة للاستجابة للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة فى الجزيرة، بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية".

وأفادت الأمم المتحدة بأن ارتفاع الأسعار يدفع أربعة من كل خمسة أشخاص الى عدم تناول وجبات طعام أساسية، محذرة من "أزمة إنسانية حادة" فى الأفق مع تفاقم حاجة ملايين السريلانكيين إلى مساعدات.

وقال برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة إنه بدأ بتوزيع قسائم غذائية لنحو 2000 امرأة حامل فى المناطق "المحرومة" فى كولومبو كجزء من "المساعدات المنقذة للحياة".

وقالت أنثيا ويب نائبة المدير الإقليمى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ فى برنامج الأغذية العالمى، إن الفقراء فى هذه الدولة التى يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة يجدون صعوبة أكبر فى تحمل تكاليف مواد أساسية مثل الطعام.

وأضافت "عندما يتخلون عن وجبات طعام أساسية، فإنهم بذلك يعرضون صحتهم وصحة أطفالهم للخطر".

وأشار برنامج الأغذية العالمى إلى أن توزيع قسائم نقدية بقيمة 15 ألف روبية (40 دولارا) كان جزءا من جهود الأمم المتحدة لمساعدة ثلاثة ملايين سريلانكى تضرروا بشدة من ارتفاع الأسعار.

وتحاول المنظمة العالمية جمع 60 مليون دولار لجهود الإغاثة الغذائية بين يونيو وديسمبر.

ويسعى برنامج الأغذية العالمى إلى مساعدة مليون طفل فى الحصول على وجبة طعام واحدة على الأقل فى المدرسة، إضافة إلى توفير "طعام مغذ ومدعّم" لمليون أم وطفل آخرين.

وتعانى الدولة الواقعة فى جنوب آسيا نقصا فى الغذاء والوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى، فى أزمة أثارها تضاؤل احتياطات العملات الأجنبية وسوء الإدارة الحكومية.

ومع تفاقم نقص الوقود، أعلنت الحكومة يوم عطلة إضافيا وأمرت جميع المدارس بإغلاق أبوابها الجمعة.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار فى أبريل، وتجرى محادثات مع صندوق النقد الدولى للحصول على مساعدات.