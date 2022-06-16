الأقصر تخصص أراض لإقامة مجمع شرطى بالزينية ومكتب بريد بالعشى ووحدة مرور بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذى، بحضور كلا من محمد عبد القادر نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح أدم السكرتير العام للمحافظة، وهدى المغربي سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.



وناقش المجلس التنفيذى عدة

موضوعات متعلقة بملفات الإسكان والصرف الصحي والتموين والشباب والرياضة وتخصيص أراضى لإقامة مشروعات، كما تطرقت جلسة المجلس التنفيذى إلى مناقشة بعض الطلبات الخاصة بتطوير وتنمية المدن والقرى، وأكد المحافظ على متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين والكتب الدورية، موجهاً رؤساء المدن وقيادات الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ببذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات للمواطنين.



ووافق المجلس التنفيذى على عدد من الطلبات، أبرزها الطلب المقدم من مدينة الزينية لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع خدمات شرطية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بقرية العشي لإقامة مكتب بريد، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، كما تمت الموافقة على توفير قطعة أرض بمدينة أرمنت لإنشاء وحدة مرور، ووافق المجلس التنفيذى على إطلاق إسم شهيد شرطة وليد جمال عبد القادر القاضي علي مدرسة أولاد الشيخ للتعليم الأساسي بقرية الرزيقات قبلي، كما تمت موافقة أعضاء المجلس التنفيذي على إعطاء مهلة جديدة لإعادة ترخيص السيارات "الكبود" العاملة بالمحافظة لمدة 3 أشهر.



وتطرقت الجلسة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين حركة السير والمرور بمدينة الأقصر، وتوفير منافذ تصلح لإقامة معارض بيع السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، وبحث تخصيص موقع دائم لعربات الطعام والمشروبات المتنقلة، وذلك من خلال لجنة يتم تشكيلها لاختيار الموقع بشروط وضوابط محددة، واختتمت جلسة المجلس بعرض عدد من الموضوعات الخاصة بالسكة الحديد والكهرباء والإسكان وحمام السباحة الأوليمبي بمدينة الأقصر.





المجلس التنفيذي للأقصر يوافق علي تخصيص أراضي لإقامة مجمع خدمات (1)



المجلس التنفيذي للأقصر يوافق علي تخصيص أراضي لإقامة مجمع خدمات (2)



المجلس التنفيذي للأقصر يوافق علي تخصيص أراضي لإقامة مجمع خدمات (3)











