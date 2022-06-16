اليوم السابع
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"الأعلى للإعلام" يسلم تصريح مزاولة مهنة لقناة dmc وموقع تذكرتى ومنصة watch it

الخميس، 16 يونيو 2022 05:33 م
"الأعلى للإعلام" يسلم تصريح مزاولة مهنة لقناة dmc وموقع تذكرتى ومنصة watch it
كتب هشام عبد الجليل _ تصوير كريم عبد العزيز

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سلم الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رخصة مزاولة مهنة الخاصة بقناة dmc.
 
كما سلم نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة watch it الإعلامية، رخصة مزاولة المهنة أيضا.
 
وسلم أيضا ترخيص مزاولة مهنة لشركة " تذكرتى" لفتحى بدر.
 
وحرص الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على التقاط صورة تذكارية مع الحضور فى نهاية الحفل.
 
جاء ذلك خلال حفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، حيث يشهد الاحتفال إصدار العدد الأكبر من الموافقات والتراخيص منذ تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عام 2016.
 
ويحضر الاحتفالية عدد كبير من رؤساء الصحف والمواقع الإخبارية، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس التحرير التنفيذي ل" اليوم السابع"،والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس.

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (1)
 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (2)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (3)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (4)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (5)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (6)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (7)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (8)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (9)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (10)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (11)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (12)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (13)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (14)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (15)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (16)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (17)
 

 

 

احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (18)
 

 

 


الأعلى للإعلام

المجلس الأعلى للإعلام

الوسائل الإعلامية

كرم جبر

المؤسسات الإعلامية



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