الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة يحتفى بـCop27 بتورته خضراء

كتبت منال العيسوي

انطلقت فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، تحت شعار"العمل المناخي أساس لتحقيق الاستدامة"، الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة، بحضور ووزيرة البيئة، بالاحتفال بال Cop27 بتورته خضراء تحمل شعار الكوب الذى أقرته وزارة الخارجية، وعناصر البيئة من شمس وتربة وصحراء، كرمز للفخر باستضافة مصر لمؤتمر الاطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين ودعما لمبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ"

وأكدت الوزيرة خلال انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، اليوم الخميس تحت شعار «العمل المناخي أساس لتحقيق الاستدامة»، الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، منها الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى العديد من خبراء التنمية المستدامة أعضاء المنتدى، إن الأهداف العامة للاستيراتيجية الوطنية للمناخ ثابته اما المشروعات فمتغيرة ومتجددة على حسب طبيعة المحافظات ، سواء الساحلية أو الصناعية أو الزراعية.

وتتزامن النسخة الثامنة من الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفي إطار احتفالات يوم البيئة العالمي، وضمن استعدادات منظمات المجتمع المدني لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وضمن جهود تضمين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050، بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لتغير المناخ.