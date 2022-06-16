ارتفاع سعر الفائدة فى البرازيل لأعلى مستوى فى 6 سنوات وتصل إلى 13.25 %

فاطمة شوقى

رفع البنك المركزي فى البرازيل سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.5 % إلى 13.25٪ سنويًا ، وهو أعلى مستوى له في السنوات الست الماضية ، في محاولة لكبح التضخم الذي يقف عند 11.73٪ ، أي أكثر من ضعف الهدف الذي حددته الشركة المصدرة لهذا العام، وفقا لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وعلى الرغم من حقيقة أن ارتفاع أسعار الفائدة بهذه المناسبة كان أقل مما تم إقراره في الاجتماعات الأخيرة ، فإن معدل الفائدة الأساسي الحالي هو الأعلى في البلاد منذ ست سنوات ، من معدل 13.75٪ السنوي الذي سجلته البرازيل في ديسمبر 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الارتفاع الحادي عشر على التوالي في الأسعار ، أبطأت لجنة السياسة الاقتصادية للبنك المركزي (Copom) مرة أخرى الارتفاع التدريجي في تكلفة النقود ، والتي كانت ترتفع بنسبة نقطة مئوية واحدة منذ فبراير ، بعد تعزيز زيادات قدرها 1.5 نقطة مئوية، من أكتوبر 2021.

وقالت لجنة السياسة الاقتصادية في بيان تبرر قرارها: "استمرت البيئة الخارجية في التدهور ، وتميزت بمراجعات سلبية للنمو العالمي المرتقب في بيئة من الضغوط التضخمية القوية والمستمرة".

وأضافت أن "تشديد الأوضاع المالية ، بدافع إعادة تسعير السياسة النقدية في الدول المتقدمة ، وكذلك زيادة العزوف عن المخاطرة ، يثير حالة من عدم اليقين ويولد تقلبات إضافية خاصة في الدول الناشئة".

وتسعى الزيادة في تكلفة النقود إلى كبح ارتفاع الأسعار ، والتي على الرغم من انخفاضها من 12.13٪ على أساس سنوي في أبريل إلى 11.73٪ في مايو ، إلا أنها استمرت في واحدة من أعلى مستوياتها في آخر 18 عامًا ، وبشكل كبير جدًا. فوق الهدف الذي حدده المصدر.

بالنسبة لهذا العام ، حدد البنك المركزي هدف تضخم بنسبة 3.50٪ بهامش تفاوت قدره 1.5 نقطة مئوية صعودًا أو هبوطًا ، بحيث يكون السقف عند 5٪.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنهي البرازيل العام بتضخم يبلغ 8.5٪ ، وهو على الرغم من أنه أقل من 2021 (10.06٪) ، إلا أنه سيضاعف الهدف الذي حدده البنك المركزي للعام الثاني على التوالي.

كانت الحكومة ، من جانبها ، أكثر تفاؤلاً قليلاً ، ووفقًا للتوقعات الصادرة في مايو ، تتوقع أن تغلق البلاد عام 2022 بمعدل تضخم يبلغ 7.9٪، وسيؤدي ارتفاع الأسعار في البرازيل ، وكذلك الزيادة في الأموال ، إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي للبلاد في عام 2022 ، والذي يقدر بين 1.2٪ و 1.5٪ في نهاية العام.

في عام 2021 ، نما اقتصاد قوة أمريكا الجنوبية بنسبة 4.6٪ ، وهو أعلى ارتفاع له في العقد الماضي والذي عوض الانخفاض التاريخي الذي عانى منه الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب آثار فيروس كورونا.

تنص الوثيقة على أن "هذا السيناريو يفترض مسار فائدة ينتهي عام 2022 عند 13.25٪ سنويًا وينخفض ​​إلى 10.0٪ في عام 2023 و 7.50٪ في عام 2024".