اليوم السابع
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ارتفاع درجة الحرارة لابنة شقيق بدرية طلبة وراء مزاعم اختطافها

الخميس، 16 يونيو 2022 12:06 م
ارتفاع درجة الحرارة لابنة شقيق بدرية طلبة وراء مزاعم اختطافها بدرية طلبة
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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ارتفاع درجة الحرارة لابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة وشعورها بإعياء أثناء التسوق وراء اعتقاد الأسرة باختطافها عكس الحقيقة، وتبين أن الفنانة بادرت بكتابة منشور على السوشيال ميديا دون التحقق من الواقعة.
 
وعقب رصد تداول منشور للفنانة بدرية طلبة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف.
 
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات، ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء، ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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