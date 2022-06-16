اجتماع للريف المصرى مع مزارعى طور سيناء لزراعة 24 ألف فدان بسهل القاع

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قال اللواء أحمد زكريا قائد مشروع استصلاح أراضي الريف المصري بطور سيناء: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتنمية زراعية حقيقية علي أرض طور سيناء"، مشيرا إلي أنه سوف يتم استصلاح 24 ألف فدان بمنطقة سهل القاع بطور سيناء، ضمن المشروع الرئاسي المليون والنصف فدان علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن شركة الريف المصري شركة حكومية تضمن الاستقرار للمزارعين وانهاء كافة الاعتمادات لهم بشرط الزراعة والتنمية الحقيقية علي أرض الواقع.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لشركة الريف المصري بحضور الدكتور طارق الخبيرى مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة للتخطيط العمراني ومجدي الديب مدير صندوق تنمية المشروعات بجنوب سيناء وعدد من كبار مزارعي طور سيناء.



شارك بالحضور ممثلين عن جمعية مستثمري الزراعة بطور سيناء كلا من محمد عامر والدكتور منير مسعود و سلام غريب و علي الجندي ووليد علي وعدد من شباب المستثمرين في القطاع السياحي بشرم الشيخ الذين قدموا للمشاركة في الاجتماع والبحث عن فرصة استثمارية جيدة تماشيا مع سياسة الدولة في الاهتمام بالاستثمار الزراعي والصناعى.

وقد شكى مزارعي طور سيناء من الصعوبات والعراقيل التي تواجههم في استصلاح الأراضي في عمق الصحراء والجبال بالإضافة لعدم وجود منافذ بيع أو شوادر علاوة عدم تقنين أوضاعهم بالتملك أو حق الانتفاع حتي الآن وخاصة مع صعوبات إجراءات إنشاء شركات، وأضاف المزارعون أنهم يواجهون صعوبة دخول الأسمدة والمبيدات للآفات الحشرية.

واضاف اللواء أحمد زكريا قائد مشروع تنمية واستصلاح 24 ألف فدان بسهل القاع وطور سيناء إن شركة الريف المصري هي شركة حكوميه تضع في المقام الأول التنمية الحقيقة زراعيا وليس المكسب مشيرا عقود شركة الريف المصري متفق ومنسق لها من جميع الجهات وكذلك ملزمة للجميع وأوضح زكريا أن الشركة مهتمة بانشاء المناطق اللوجستية والمصانع المرتبطة بالمحاصيل الزراعية مثل التعبئة والتغليف والتخزين وتستقدم مستثمرين كبار لإنشاء تلك المشروعات.

وأوضح زكريا أن الأراضي الواقعة في حيز الريف المصري وتمت زراعتها واستصلحت سوف تكون لأصحابها وسوف يتم توقيع عقود لها سواء بالانتفاع أو التملك.

وأكد الدكتور مجدي الديب مدير جهاز تنمية المشروعات بجنوب سيناء أنه علي المزارعين عمل دراسة جدوى على أرض الواقع مشيرا إلى أنه المجالس المحلية لا تستطيع منح منافذ للمزارعين في المدن فى ظل ارتفاع الإيجارات للمحلات لا بد البحث عن تسويق للمحاصيل قبل حصادها.

وأضاف الدكتور طارق الخبيرى مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة للتخطيط العمراني ان أراضى الريف المصري تشترط الزراعة عبر 60% من مساحة الأرض مع تنظيم الابار الجوفية ويكون بين البئر والآخر مسافة كيلو متر حتي لا تتعرض المياه الجوفية الملوحة والسحب الجائر مع تزويد القيمة المضافة للأرض من إنشاء طرق ومشروعات لوجيستية.