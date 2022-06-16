وقال دي مايو، في تصريحات للصحفيين اليوم /الخميس/: "نحن في لحظة حرجة للغاية في بلادنا، إذ تخفض موسكو كمية الغاز المصدّر إلى أوروبا، لكن لحسن الحظ، وبفضل الجهود الدبلوماسية التي قمنا بها في مجال الطاقة، يمكننا إدارة هذا الظرف، لكننا نحتاج إلى وضع حد أقصى لسعر الغاز، كما طالبنا في المحافل الأوروبية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وكانت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة قد أعلنت يوم أمس /الأربعاء/ أن شركة (غازبروم) الروسية أبلغتها بـ"تخفيض محدود" في إمدادات الغاز الطبيعي يعادل نحو 15%.