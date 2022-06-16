إيطاليا تلغى ارتداء الكمامة باستثناء المستشفيات ووسائل النقل

فاطمة شوقى

أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالي، بيبر باولو سيليري أن الحكومة ستصدر مرسوما أمس الأربعاء يقضي بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، ما عدا المستشفيات ودور رعاية المسنين ووسائل النقل العام.

وأشار المسؤول الإيطالي إلى أن النقاش لا يزال جاريا بشأن الإجراء الذى يتعين اتباعه في الرحلات الدولية للطائرات.

وقد مدد مرسوم حكومي سابق إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة حتى منتصف يونيو.

وكان نائب وزير الصحة الإيطالية أندريا كوستا، أعلن الأسبوع الماضى، أن إيطاليا ستنهي شرط ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كوفيد-19 في الأماكن المغلقة في الـ15 من يونيو الجاري.

وأضاف كوستا: "أعتقد أننا سنرفع آخر الإجراءات التقييدية التي لا تزال سارية وهي استخدام أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة"، مضيفا: "أعتقد أن الشروط تتوافر للقيام بذلك".

وأظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء تسجيل 48 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و31 ألفا و885 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وسجلت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات تراجعا طفيفا، حيث بلغت 16.3% بعد أن كانت أمس 17.3%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة كانت 73 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 39 ألفا و447 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة الجديدة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بـ6 مرضى، ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 189 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 19 مريضا) لتصل إجمالا إلى 4 آلاف و218.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و736 ألفا و696، حصد الوباء أرواح 167 ألفا و553 منهم، ووصل عدد المتعافون منذ انتشار الوباء إلى 16 مليون و965 ألفا و258.