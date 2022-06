إيطاليا تغلق المدارس غرب روما بعد اشتعال حريق هائل فى مكب نفايات.. فيديو

أعلنت السلطات فى إيطاليا، اليوم الخميس، عن نجاة العاصمة روما من كارثة بيئية، وذلك بعد اشتعال الحريق فى مكب نفايات بغرب المدينة، ومن جانبه أعلن عمدة العاصمة الإيطالية روما، روبرتو جوالتيرى، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريقًا فى مكب نفايات بغرب المدينة.

وأعلن المسئوولين فى روما عن إغلاق المدارس ودور الحضانة ومراكز الترفيه على نطاق 6 كيلومترات، خشية أن يكون الدخان ناجمًا عن احتراق مواد خطيرة فى المكب، وكما تم فرض حظر على تناول طعام من المنطقة، ويحقق ممثلو الادعاء فى إيطاليا فى ملابسات الحريق وما إذا كان متعمدًا.

وفي سياق منفصل أجرى رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجي، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني، أولاف شولتس، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

Yesterday there was a fire at the recycling plants in Malagrota, Rome. Italy

