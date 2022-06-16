إيبارشية هولندا للأقباط الأرثوذكس تحتفل بالعيد التاسع لتأسيسها بعد غد

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل إيبارشية هولندا القبطية الأرثوذكسية التابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية بالعيد التاسع لتأسيس الإيبارشية، وذلك تحت رعاية الأنبا أرسانى.

وذكرت الإيبارشية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك" يتم الاحتفال بالعيد التاسع لتأسيس الإيبارشية يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 بكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا.

ويبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى الساعة التاسعة صباحاً ويعقبه احتفالا ابتداء من الثانية عشراً ظهراً، حيث دعت الجميع للمشاركة وتناول البركة.