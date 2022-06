إطلاق سراح المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان

أطلق سراح جون هينكلي جونيور، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان عام 1981، و3 آخرين، من دون أي شروط، امتثالا لأمر قاض فيدرالي.

وكتب هينكلي في تغريدة على "تويتر": "بعد 41 عاما وشهرين و15 يوما، أصبحت حرا".

After 41 years 2 months and 15 days, FREEDOM AT LAST!!!