اليوم السابع
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إطلاق سراح المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان

الخميس، 16 يونيو 2022 10:00 ص
إطلاق سراح المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان رونالد ريجان
وكالات

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أطلق سراح جون هينكلي جونيور، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان عام 1981، و3 آخرين، من دون أي شروط، امتثالا لأمر قاض فيدرالي.

وكتب هينكلي في تغريدة على "تويتر": "بعد 41 عاما وشهرين و15 يوما، أصبحت حرا".

 

 

وحسب موقع روسيا اليوم، خلال محاكمته عام 1982 تم الإقرار بأن هينكلي (67 عاما)، غير مذنب بسبب الجنون بعد إطلاق النار وإصابة ريجان، وكل من السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جيمس برادي، وعميل الخدمة السرية تيموثي مكارثي وضابط شرطة واشنطن توماس ديلاهانتي.

وأدى حكم البراءة إلى عدم قضاء هينكلي عقوبة السجن، لكنه أمضى أكثر من ثلاثة عقود في مستشفى سانت إليزابيث في واشنطن.

ومنذ عام 2003، تم تخفيف ظروف سجنه تدريجيا. ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول فريدمان على الإفراج غير المشروط عن هينكلي في سبتمبر الماضي.

 


رونالد ريجان

جون هينكلي

البيت الابيض

مستشفى سانت إليزابيث

واشنطن



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