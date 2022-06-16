إزالة 50 طاحونة وكسارة ذهب على مدار 3 أيام فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تستكمل محافظة أسوان جهودها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للسيطرة على عمليات التنقيب الجائر عن الذهب واستخراجه بشكل قانونى مع توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية المناسبة للعاملين فى هذا المجال.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه جارى تنظيم حملات متتالية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم، وأيضاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو من أجل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد طواحين وكسارات الذهب بعدد من المناطق.

وأشاد بجهود القائمين والمشاركين فى تنفيذ هذه الحملات المكبرة للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب، مع التصدى بكل حزم لمحاولات الاعتداء عليها والحد من استنزافها.

وفى هذا السياق أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو أنه على مدار 3 أيام قامت الحملة المكبرة بإشراف من اللواء أشرف عبد الله نائب مدير أمن أسوان، وبمشاركة القيادات الأمنية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو مدعمين بقوات وتشكيلات أمنية مختلفة مع استخدام المعدات الثقيلة، حيث شملت مواقع تجمع طواحين وكسارات الذهب بقرية ومدينة الرديسية، علاوة على قرية وادى عبادى.

وأشار إلى أن الحملة نجحت فى تنفيذ 22 قرار يضم 50 طاحونة وكسارة تستخدم فى طحن وتنقية خام الذهب من الشوائب.



الحملة (1)



الحملة (2)



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)











