إزالة تعديات على أراضى الدولة بمساحة 1600 متر فى نصر النوبة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، اليوم، الخميس، إزالة محاولة تعدى على أراضى الدولة بشكل فورى بقرية بلانة بمساحة 1600م٢ عبارة عن أسوار بارتفاع 2 متر.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة رفع الإشغالات بنطاق حى شرق أسفرت عن مصادرة 3 فاترينة وأستاند، و 5 موازين، وعدد من الترابيزات الخشبية والإشغالات الأخرى.

فيما قام حى غرب بمصادرة عدد من عربات النباشين، وعلى الجانب الآخر قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بالمرور الميدانى علي أعمال إحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحي بمنطقة داير الناحية، وكذا مراجعة مطابق الصرف للتأكد من سلامتها وتغطيتها لتأمين حركة المواطنين والمركبات.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية، وأيضاً الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بالإستمرار في تنفيذ أعمال تركيب الإنارة العامة، وقص وتهذيب الأشجار والنظافة، في حين شهدت المواقف العامة للسيرفيس حالة من الهدوء والإنتظام في ظل تدفق كبير للركاب بخطوط السير المختلفة على مستوى المراكز والمدن مع ضمان إلتزام السائقين داخل المواقف بتعريفة الأجرة المقررة للركوب.

يأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة للواء أشرف عطية محافظ أسوان للأعمال اليومية الجارية على مستوى المراكز والمدن ، شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميدانى لمسئولى المحليات وخاصة خلال الفترة الصباحية للتفاعل مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية ، بالإضافة إلى تنفيذ المهام الأساسية من إزالة التعديات والإشغالات والنظافة العامة ، فضلاً عن أعمال التطوير والتشجير والإنارة ، وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان.





إزالة تعديات



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جانب من الأعمال



جانب من الأعمال