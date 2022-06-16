إزالة إشغالات الباعة الجائلين ومصادرة شيش بحملات فى أسيوط .. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.



وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم.



وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق بشوارع ساحل سليم، وهو ما أسفر عن تحرير مخالفات ما بين إنذارات لمحلات بدون ترخيص، وعدم ترخيص يافطة إعلانات للمحلات وإشغالات، وعدم نظافة، وذلك بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه ومسئولي الخدمات والاشغالات والرخص وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات بالمجلس فضلاً عن شن حملة اشغالات بحي شرق أسيوط، حيث جرت إزالة التعديات على عدد من الميادين والشوارع الرئيسية ورفع الحديد والحجارة.



هذا بالإضافة إلى مصادرة 20 شيشة من المقاهي والكافتيريات بالتنسيق والمشاركة مع ايمن محروس رئيس الحي ومروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبا رئيس الحي ورشاد محمود مسئول الإشغالات والمرافق، وذلك في إطار حملات الإشغالات التي يشنها المجلس لضبط الشارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والالتزام بحرم الطريق العام.