اليوم السابع
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إرسال طلبات تظلمات وقف بطاقات التموين للمرتبات العالية وأصحاب السيارات للوزارة

الخميس، 16 يونيو 2022 06:52 م
إرسال طلبات تظلمات وقف بطاقات التموين للمرتبات العالية وأصحاب السيارات للوزارة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، ‏وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف "مرتبات حكومية عالية، ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر" بالمكاتب والإدارات التموينية ‏ومراكز الخدمة، وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية أسبوعياً.


واكد الدكتور على المصيلحى ‏وزير ‏التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي تيسيرا على ‏المواطنين.


وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين،‏ أن الدكتور علي المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية كان قد مد فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022 ، لافتا الى ان ‏الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات اصحاب البطاقات ‏التموينية خاصة وان تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.‏

 

 


 


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