إحباط محاولة تهريب 100 ألف جنيه وساعات داخل طردين بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة، برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية من إحباط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري داخل طرد مستندات قادم من أمريكا، وكمية من الساعات قادم من الصين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى المحاولة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد السريع برئاسة عماد عزت مدير الجمرك اشتبه على محمد البطريق رئيس الوردية الثانية مدير إدارة التعريفة فى مشمول بوليصة الشحن رقم Zivr9410426515535 قادمة من أمريكا وهى عبارة عن طرد مستندات بوزن 500 جران بفتحه تبين أن بداخله مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

وفى المحاولة الثانية، أشتبه على محمد البطريق رئيس الوردية الثانية مدير إدارة التعريفة أيضا فى مشمول بوليصة الشحن رقم 45499650-063 قادمه من الصين والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن شنط حريمى بوزن 15كيلو جرام بفتحها تبين وجود عدد 55 ساعة أنواع وأحجام وموديلات وماركات متنوعة مخبأه داخل الحشو الخاص بالشنط الحريمي.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بالقاهره إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.