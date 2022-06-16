أوكرانيا: مقتل 32 ألفا و750 جنديا روسيا و318 طفلا أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- بأن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1449 دبابة و3545 مركبة قتالية مصفحة و729 نظام مدفعي و179 مروحية و591 طائرة بدون طيار و129 صاروخ كروز.



وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت في تدمير 2494 مركبة وخزانات وقود و13 سفينة حربية إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة، لافتة إلى أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي "سيفيرودونيتسك" و "باخموت".



وفي سياق متصل، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 900 قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.



وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام أنه: "بحلول صباح اليوم 16 يونيو، تضرر 900 طفل في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 318 طفلا وأصيب 581 آخرين".



وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (297 طفلا).



وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 2000 مؤسسة تعليمية، 194 منها دمرت بالكامل.