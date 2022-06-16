وأفادت الدول الثلاث في بيان مشترك، حسب ما أوردته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، بأن أوكرانيا كانت قد طلبت هذه القدرات الدفاعية على وجه التحديد والتي ستسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بالاشتباك مع القوات الروسية وإطلاق النيران على نحو دقيق على مسافات تصل إلى 70 كيلومترًا تقريبًا.

وجددت واشنطن ولندن وبرلين بشدة التزامهم بدعم أوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد التدخل الروسي غير المبرر.

وبحسب البيان، حولت روسيا تركيزها إلى منطقة دونباس، حيث تشارك في هجوم صاروخي طويل المدى ومدفعي ضد المواقع العسكرية الأوكرانية الدفاعية والبنية التحتية المدنية على حد سواء.

وأعلنت الولايات المتحدة في الأول من يونيو 2022 تزويد أوكرانيا بأربعة راجمات صواريخ من طراز "إم 142" عالية الحركة من طراز /هيمارس/ وذخائر تناسب الصواريخ متعددة الإطلاق المزودة بصواريخ موجهة.



وفي 6 يونيو، أعلنت المملكة المتحدة التبرع بثلاث راجمات صواريخ متعددة الإطلاق من طراز /إم 270/ مع ذخائر تناسبها.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا والمنعقدة في بروكسل ببلجيكا، أن ألمانيا ستنقل ثلاث راجمات صواريخ متعددة الإطلاق من طراز /إم 270/ وذخيرة لتلك الراجمات من مخزونات القوات المسلحة الألمانية.

وأكدت الدول الثلاث في البيان أن الراجمات متعددة الإطلاق وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدامها يعد بمثابة أمر بالغ الأهمية للدفاع عن النفس في أوكرانيا.

وبحسب البيان، بدأ التدريب اللازم بالفعل على راجمات هيمارس الأمريكية و/إم 270/ البريطانية لنشرها في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، وسيبدأ التدريب على الراجمات الألمانية قريبًا جدًا حتى يمكن نشر الأنظمة ويتمكن الطاقم الأوكراني بشكل عاجل من استخدامها دون تأخير.