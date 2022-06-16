أعشاب خضراء تسرع من فقدان الوزن.. البقدونس الأبرز

كتبت فاطمة خليل

يمكن حل مشكلات إنقاص الوزن بسهولة بطريقة فعالة باستخدام الأعشاب الخضراء المتوفرة في كل مطبخ وتساعد في تقليل الوزن بشكل ملحوظ، حيث تساعد هذه الأطعمة أيضًا في تحسين الصحة العامة، في هذا التقرير نتعرف على أعشاب خضراء تسرع من فقدان الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أوراق الكاري



الكارى يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن عند مضغه كل صباح على معدة فارغة، أوراق الكاري مليئة بالمغذيات والمركبات ذات الأصل النباتي مثل Mahanimbine ، وهو مادة له تأثيرات مضادة للسمنة وخفض الدهون، فهو يساعد في قطع الدهون وزيادة معدل الأيض ويقلل من ترسب الدهون في الجسم، كما أنه يعالج مرض السكري وينقي الدم.

الأوريجانو



عشب مدهش مليء بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل البوليفينول والفلافونويد، لا يساعد فقط في تنظيم الأنسولين في الجسم ولكن أيضًا يحافظ على شكل الجسم. من الأعشاب الممتازة التي تساعد في إدارة مشاكل الوزن وتحل مشكلة الإمساك.

البقدونس

يعتبر البقدونس علاجًا طبيعيًا يساعد في إنقاص الوزن ، له خصائص للتحكم في وزن الجسم ومستويات السكر ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم. هذه الأوراق غنية بالألياف ، وتصلح مشكلة الانزعاج والانتفاخ بسبب خصائصها الهضمية.

الكزبرة

الكزبرة من الخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات، وتساعد في تنظيم الوزن وتحسين مستويات التمثيل الغذائي.

يمكن تناول أوراق الكزبرة الغنية بالمغنيسيوم وفيتامين ب وحمض الفوليك في السلطات أو الصلصة الخضراء.

إكليل الجبل



إكليل الجبل مليء بمضادات الأكسدة ويساعد في تجديد الخلايا، فهو يساعد في تحسين حالة التمثيل الغذائي وإدارة نسبة السكر في الدم.

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لهذه الأوراق في التحكم في احتباس الماء وتحسين التمثيل الغذائي مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.