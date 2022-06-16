أسعار العملات اليوم الخميس 16-6-2022 أمام الجنيه المصرى

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 16-6-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه 22.56 جنيه للشراء، 22.87 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار 18.71جنيه للشراء، و18.77جنيه للبيع، والريال السعودي سجل سعر 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.42 للشراء، 19.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
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