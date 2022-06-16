اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 03:35 م
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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس 16-6-2022

الخميس، 16 يونيو 2022 03:00 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس 16-6-2022 ذهب وعملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الخميس 16-6-2022، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، وسعر 1 يورو بـ3.91 ريال سعودى، و1جنيه مصرى بـ0.20 ريال سعودى، وسجل 1 دولار أسترالى 2.62 ريال سعودى.
 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
 
سجل 1 يورو نحو 3.91 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه استرلينى نحو 4.55 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار كندى نحو 2.90 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار أسترالى نحو 2.62 ريال سعودي.
 
سجل 1 ين يابانى نحو 0.03 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه مصرى نحو 0.20 ريال سعودي.
 
سجل 1 درهم إماراتى نحو 1.02 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار بحرينى نحو 9.95 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.21 ريال سعودى.
 
 
 
 
أما عن أسعار الذهب فى السعودية، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.90 ريال سعودى.
 

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 219.90 ريال

سعر الذهب عيار 22

سجل 201.58 ريال

سعر الذهب عيار 21

سجل 192.42 ريال

سعر الذهب عيار 18

سجل 164.93 ريال

سعر الذهب عيار 14

سجل  128.28 ريال

سعر أوقية الذهب

سجل 6,839 ريال

 


الريال السعودي

الذهب

الذهب في السعودية

سعر الريال

اسعار الريال



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