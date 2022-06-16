أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16-6-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.651 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.4 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 48.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 49.02%، والعرب على 2.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 65.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 290.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 30.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 478.7 ألف جنيه، 242.6 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 9866 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1754 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 12171 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3989 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3788 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.93%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.53%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 1.811 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.62%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 14.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.71%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.67%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 1.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.07%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.233 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.06%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.133 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.62%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.321 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.23%.

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.045 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%.