اليوم السابع
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أستاذ طب بيطرى بجامعة المنصورة: دعم كبير من قبل الحكومة للوحدات البيطرية

الخميس، 16 يونيو 2022 08:28 م
أستاذ طب بيطرى بجامعة المنصورة: دعم كبير من قبل الحكومة للوحدات البيطرية جامعة المنصورة
رامى محيى الدين

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قال الدكتور حسام الشيخ أستاذ التوليد والتلقيح الاصطناعى بطب البيطرى جامعة المنصورة، إنه تجرى حاليا محاولة تلقيح الجاموس المصرى بالجاموس الإيطالى، وأرى أن جميع الأطباء البيطريين معاهم التلقيحات والقرار يكون للفلاح، ولكن الطبيب البيطرى يقدم النصيحة، وهناك دعم كبير من قبل الحكومة للوحدات البيطرية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج مصر تستطيع مع الإعلامى أحمد فايق: مصر لديها سلالات نقية من الخيول العربية وهناك الكثير من المزارع بها سلالات نقية جدا، كان هناك توقف للتصدير لفترة وحاليا عاد مرة أخرى وسعر الخيل العربى نقى السلالة يصل إلى الملايين.
 
وأكمل: الخيول العربية هى خيول لها شكل جميل على عكس الخيل الإنجليزى هي خيول قوية لا تتميز بالجمال الذى تتمتع به الخيول العربية، وعندما وجدوا أن الخيول العربية تتمتع بالجمال والخيول الإنجليزية تتمتع بالقوة قرروا عمل هجين ما بين الخيول الإنجليزية والعربية ويصل سعر الواحد منها إلى ملايين الدولارات.
 
وتابع: مصر تتمتع بالخيول العربية الأصيلة التي لها نسب معروف، وهو بيزنس كبير حد ويتم عمل بى سى أر للخيول لمعرفة الأب والأم، وقد تصل الفرسة الواحدة إلى 9 ملايين دولار.

جامعة المنصورة

الطب البيطرى

الوحدات البيطرية

الخيول الإنجليزية

اخبار المحافظات



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