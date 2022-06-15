Delivering Happiness Egypt تنظم أول ورشة عمل للشركات عن علم السعادة فى مصر والشرق الأوسط

نظمت شركة Delivering Happiness Egypt-أول شركة تقدم استشارات في علم السعادة في بيئة العمل- ورشة عمل لمسؤولي كبرى الشركات في مصر، بهدف نشر خبراتها في علم السعادة داخل المؤسسات الاقتصادية لتوفير بيئة عمل قائمة علي علم السعادة للموظفين لتسهم في زيادة الإنتاجية لأرباح الشركات وزيادة رضاء الموظفين.



وتعد هذه هي أول ورشة عمل متخصصة في علم السعادة، تقام في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأتي في إطار استراتيجية Delivering Happiness Egypt لنقل خبراتها إلى العديد من المؤسسات بالمنطقة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وتناولت ورشة العمل، والتي قدمها كبار المتخصصين في علم السعادة، تعريف هذا العلم والحلول التي يوفرها في بيئة العمل للشركات، وعرضت الورشة تجربة لتطبيق العناصر الخمسة الأساسية للوصول للأهداف المخططة، وكيف نجح تطبيقها في بيئة العمل بغض النظر عن الخلفية الثقافية أو عدد الموظفين في تحقيق نتائج إيجابية للشركات سواء شركات صغيرة أو مؤسسات ضخمة، مما يثبت أهمية تبني هذا العلم الحديث لانعكاسه الإيجابي على الأداء المالي للشركات.



وتعد شركة Delivering Happiness الأم، هي أول شركة "Coach-sulting" في العالم، تهدف لمساعدة المؤسسات الكبيرة والصغيرة على كيفية تطبيق علم السعادة داخل مقرات الشركات مما يسهم في التوسع والنمو، وقد سبق للشركة العمل مع أكثر من 350 شركة عالمية لتطبيق هذا العلم أبرزها: HP، وStarbucks، وGoogle، Facebook.

أما في مصر فقد عقدت شركة Delivering Happiness، مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري في عام 2016 لتصبح أول شركة في مصر والشرق الأوسط تتبنى علم السعادة داخل المقر الإداري للشركة، وفي عام 2019 تأسست شركة Delivering Happiness Egypt لتوسيع نطاق عدد الشركات التي تطبق علم السعادة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالفعل أصبح لديها محفظة عملاء من كبرى الشركات في مصر وهم اتصالات مصر، واسترازينيكا.