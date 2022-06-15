9 خطوات لتجنب حرائق التكييفات داخل العقارات السكنية

كتب عبد الرحمن سيد

يلجأ معظم المواطنين لتخفيض درجات الحرارة خلال فصل الصيف وتلطيف الجو عن طريق استخدام المكيفات لفترات طويلة، مما يؤدى إلى نشوب حرائق داخل العقارات السكنية، مثلما حدث بحريق داخل شقة الفنان محمد هنيدى ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع التالى:

1- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.

2- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.

3- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.

4- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.

5- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

6- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.

7- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.

8- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.

9- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.