5 أطعمة يمكنك تناولها لشعر أكثر صحة

كتب - حسام الشقويرى

يتجاهل الكثير من الناس عاملاً مهماً عندما يتعلق الأمر بمنع وعلاج تساقط الشعر وهو النظام الغذائي، و يمكن أن يتسبب نقص التغذية في تساقط الشعر، ولكن تناول الأطعمة الصحيحة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الحصول على شعر أكثر صحة وامتلاءً، حسبما نشر موقع webmd

يقول إريك رودنيك، طبيب الأمراض الجلدية وأخصائي الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة ، لـ WebMD Connect to Care : "إن ضمان نظام غذائي صحي ومتنوع - يتضمن مصادر مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين د والبيوتين - يمكن أن يعزز صحة الشعر".

وفيما يلى خمسة من أفضل أنواع الأطعمة لتساقط الشعر.

1 الأسماك الدهنية



بعض أنواع الأسماك التي تحتوي على أحماض دهنية أساسية ، بما في ذلك أوميجا 3 وفيتامين د هي:

تونة

سمك الأسقمري البحري

سمك السالمون

سمك مملح

تعتبر الأسماك الدهنية أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين والسيلينيوم وفيتامينات ب ، وكلها تساعد في تعزيز الشعر الصحي ، وفقًا لمقال نُشر عام 2017 في مجلة Dermatology Practical and Conceptual .

2. البيض



يشبه البيض الفيتامينات المتعددة في الطبيعة لاحتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية. بعض هذه العناصر المتعلقة بالشعر الصحي تشمل البروتين والبيوتين والسيلينيوم والزنك.

البيض مصدر كبير للبروتين وهو مهم لمنع تساقط الشعر. النظام الغذائي منخفض البروتين يضع نمو الشعر في مرحلة "الراحة" ، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر وتقليل نمو الشعر.

يحتوي البيض أيضًا على البيوتين ، وهو فيتامين ب المهم لصحة الشعر والجلد والأظافر.

3. الخضراوات الورقية



الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مليئة بالعناصر الغذائية التي تمنع تساقط الشعر. بعض الخيارات الجيدة هي:

كرنب

سبانخ

Collards

تحتوي على فيتامين أ والحديد وبيتا كاروتين وحمض الفوليك وفيتامين سي.

يحتوي كوب واحد من السبانخ المطبوخة على حوالي 6 ملليجرام من الحديد ، وهو عنصر غذائي مهم لشعر قوي وصحي. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن انخفاض الحديد هو أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا في العالم. كما أنه يرتبط بالعديد من أنواع تساقط الشعر المختلفة.

فيتامين (أ) هو عنصر غذائي مهم آخر موجود في الخضار الورقية التي تلعب دورًا في صحة الشعر. يساعد جسمك على إنتاج الزهم ، وهو زيت يحمي الشعر عن طريق ترطيب فروة الرأس.

4. الفاكهة



تشمل الفواكه الغنية بالمركبات المهمة لصحة الشعر ، بما في ذلك فيتامين سي ومضادات الأكسدة ، ما يلي:

التوت

الكرز

المشمش

العنب

البرتقال

تحتوي هذه الفاكهة على عدد من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في حماية بصيلات الشعر من الجذور الحرة. كما يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد وإنتاج الكولاجين ، وهو أحد البروتينات التي تبني الشعر وتساعد على منع تساقط الشعر.

5. المكسرات والبذور



تحتوي هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية على العديد من العناصر الغذائية المهمة لمنع تساقط الشعر ، بما في ذلك فيتامين هـ والزنك والسيلينيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية. إذا كنت قلقًا بشأن تساقط الشعر ، فإن بعض أفضل الخيارات للوصول إليها هي:

عين الجمل

جوز برازيلي

لوز

بذور الكتان

بذور الشيا

يعتبر الزنك والسيلينيوم من العناصر النزرة الأساسية التي لا يستطيع جسمك صنعها ، لذلك من المهم الحصول عليها من خلال الأطعمة مثل المكسرات والبذور. تعتبر هذه العناصر النزرة مهمة لنمو الشعر ، وقد يؤدي انخفاضها إلى تساقط الشعر ، وفقًا لمراجعة أجريت عام 2019 في مجلة الأمراض الجلدية والعلاج .