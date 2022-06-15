اليوم السابع
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25 سنة أسقفية.. أرقام هامة عن بابا الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:23 م
25 سنة أسقفية.. أرقام هامة عن بابا الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بمرور 25 عامًا على رسامة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بيد الراحل البابا شنودة الثالث.

 وخلال السطور التالية ننشر أبرز تواريخ تجليس قداسة البابا  تواضروس الثانى.

1 - سيم البابا تواضروس الثانى بدرجة الأسقفية على يد قداسة البابا شنوده الثالث في 15 يونيو 1997 م باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام ليخدم بإيبارشية البحيرة.

2 – رسم البابا تواضروس أسقفا ليعاون الأنبا باخوميوس وتركزت خدمته فى القطاع الصحراوى (منطقة كينج مريوط).

3 - أثمر قداسة البابا خلال 15 عامًا من الأسقفية فى القطاع الصحراوى بالبحيرة ونمت الخدمة هناك بشكل ملحوظ.

4 -  تم بناء وإنشـاء عدد كبير مـن الكنائس (أكثر من 45 كنيسة) في أنحاء القطاع الصحراوي وأيضًا رسم عدد كبير من الآباء الكهنة للخدمة فيه.

5 - أعَدّ قداسة البابا خلال خدمته الأسقفية فى البحيرة حوالى اثنى عشر كتابًا أغلبها يتم تدريسه في الكلية الإكليريكية وعدد من المعاهد.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رسامه البابا تواضروس الثانى



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