14 أغسطس.. الحكم على 6 متهمين باستعراض القوة والقتل فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، جلسة 14 أغسطس المقبل، للحكم على 6 متهمين باستعراض القوة والقتل العمد، وحيازة أسلحة نارية في مدينة نصر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

واتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم والتأثير على إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل الأول أسلحه نارية وبيضاء - على النحو المبين بالاتهام اللاحق - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد إقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد؛ وهو أنه في ذات الزمان والمكان، قتلوا المجني عليه عمدا وذلك بأنه على إثر خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليـه وذويه؛ فتوجهوا إلى مكان تواجدهم لاستعراض القوة قبلهم - على النحو المبين بالوصف السابق - فأطلق الأول العديد من الأعيرة نارية صوبهم قاصدا ترويعهم وتخويفهم غير عابئا بنتيجة فعله، مع توقعه أن يتعدى فعله لإحداث وفاة أحدهم؛ فأصابت إحدى الأعيرة النارية المجني عليه وأحدثت به الإصابة المبينة بتقرير الطب.