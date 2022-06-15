13 أغسطس.. النطق بالحكم على 3 متهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

كتب إيهاب المهندس - سليم على

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، حجز جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، لجلسة 13 اغسطس للحكم، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل متهمة على ذمة القضية.

وكانت النيابة أسندت للمتهم وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

ويذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.