ولادة نادرة لـ"عجل" بثلاثة عيون وفكين متلاصقين فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية الرجبية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية ، حالة نادرة لولادة عجل بـ 3عيون وفكين ولسانين ومخ واحد واذنين ، ملك أحد مزارعي القرية في ظاهرة نادرة .

وأكد أهل القرية أن الغريب في الأمر هو ولادة عجل منزل بـ 3 عيون وفكين ولسانين في رأس واحدة، حيث تمت ولادته في الساعات الماضية بصورة طبيعية حيث تم وضعة تحت الملاحظة لمدة أسبوع لحاجتة إلى رضاعة مباشرة حيث يواجة صعوبة في البلع لوجود لسانين.

وأكد الدكتور أحمد الهواري طبيب بيطري أن هذه الحالة تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين وأن هذه الحالة تحتاج إلى دراسة علمية مؤكدا أن الأم لم تعاني من أي عيوب خلقية وبصحة جيدة عقب ولادتها.

وقالت مصادر في مديرية الطب البيطري بالغربية إنه يجري حالياً دراسة الأسباب الحقيقية للعيب الخلقي لمولود العجل ، المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، مؤكدين أن مثل هذه العيوب لا يعيش أصحابها طويلاً.