وكيل صحة الغربية يستقبل نقيب الأطباء ووفد من النقابة

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء ، الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية وعدد من أعضاء نقابة الأطباء ، لتقديم التهنئة بتوليه منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية.

وعلى هامش اللقاء تم مناقشة عدد من القضايا الهامة منها تحسين أوضاع الأطباء بشكل عام منها، وتفعيل قانون الحماية الطبيه بين النقابة ومديرية الصحة ومنشأتها، مؤكدا على أنه في حالة التعدي علي الطاقم الطبي يتم عمل المحضر بأسم المنشأه ، ويكون في حضور المدير أو من ينوب عنه.

وأكد وكيل الوزارة على توثيق بيانات المرضي من تشخيص وفحوصات وعلاج بالملفات أو الدفاتر الخاصة بالمرضي سواء بالاستقبال أو الأقسام الطبية المختلفة وذلك لحمايه الأطباء في حالة إقامة دعوي ترفع من المرضي ضدهم في القضايا الطبيه لحمايتهم ووضع لوحات إرشادية بالمستشفيات مدون عليها ، قانون التعدي علي المنشأة أو الفريق الطبي.

وأشار الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء إلى التعاون بين النقابة والمديرية لتدريب الأطباء من خلال إدارة التدريب بالمديرية و إدارة العلاج الحر لتوعية الأطباء بما لهم وما عليهم لمنع حدوث مشاكل للأطباء وذلك بعمل ندوات بالمستشفيات بحضور مسئول العلاج الحر والنقابة.