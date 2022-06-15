اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:19 ص
أكرم القصاص
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وزير خارجية لبنان يؤكد أهمية التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:00 ص
وزير خارجية لبنان يؤكد أهمية التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبد الله بوحبيب
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، على أهمية التوصل إلى اتفاق في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
 
جاء ذلك خلال استقباله الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين، في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتين بمقر وزارة الخارجية اللبنانية بوسط العاصمة بيروت.
 
ووصف بوحبيب أجواء اللقاء بالايجابية، حيث تناول أهمية ترسيم الحدود بين البلدين في ضوء الموقف اللبناني الرسمي الذي حصل عليه هوكشتين خلال لقاءه مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي ومجلس النواب نبيه بري اليوم.

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