وزير الزراعة وسفيرة الإمارات بالقاهرة يبحثان تعزيز آفاق الاستثمار بين البلدين

كتبت أسماء نصار

استقبل اليوم الأربعاء، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث بحث معها آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك بحضور الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبعض قيادات الوزارة والسفارة الإماراتية بالقاهرة .

وخلال اللقاء أكد القصير على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة خلال المرحلة الحالية.

وأكد القصير على ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة.

ووجه القصير الجهات المعنية في الوزارة بسرعة حل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية، وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة جميع الملفات المشتركة.

ومن جانبها، أكدت "الكعبي" على التعاون الوثيق بين الدولتين وتوجيهات القيادة بزيادة آفاق التعاون والاستثمار بين مصر والإمارات.