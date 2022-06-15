وزير الخارجية الإيطالى: أوروبا والدول الحليفة لن تترك أوكرانيا لمصيرها

وكالات

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه "إذا كانت حسابات موسكو هي أن الدول الحليفة وأوروبا ومجتمع الديمقراطيات بشكل عام سوف يتركون أوكرانيا لمصيرها، فيمكننا القول إنها أخطأت تماما الحسابات".



وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية نوه اليوم الأربعاء بـ"الوحدة السياسية غير العادية في ردة فعل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى حيال الغزو الروسي لأوكرانيا".



وقال: "منذ الأيام الأولى للصراع، فعّل الحلف خططه الدفاعية ورفع مستوى جاهزية قواته، وقام بمبادرة واسعة لتعزيز الأجهزة الدفاعية على الجناح الشرقي دون الإخلال بطبيعته الدفاعية الخالصة، مقدما دليلاً لا لبس فيه على متانة رابطة التضامن المتبادل وفق معاهدة واشنطن"، التي تم توقيعها بالعاصمة الأمريكية في 4 أبريل 1949.