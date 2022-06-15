اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم ينشر تقارير توضح أداء طلاب الثانوى فى الامتحانات.. صور

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:39 م
وزير التعليم ينشر تقارير توضح أداء طلاب الثانوى فى الامتحانات.. صور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، تقارير توضح أداء طلاب الثانوى العام على مستوى الجمهورية فى الصفين الأول والثانى الثانوى فى الامتحانات الإلكترونية التى يتم تصحيحها بدون عنصر بشرى وبعدالة وبدون غش، متابعا: أمثلة واقعية من مستويات الطلاب الحقيقية فى بعض المواد.
 
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: التصحيح إلكترونى بالكامل، ولا يوجد إعادة تصحيح إلكترونى وإنما المقالى تم تصحيحه على مستوى المدرسة.
 
وكانت المدرسة أعلنت نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بعد تجميع درجات الامتحان الإلكترونى والمقالى فى صورة تقديرات.
 
10
 

9
 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 

1
 

 


التربية والتعليم

الامتحانات الإلكترونية

نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

مستوى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة