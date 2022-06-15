وزير التعليم ينشر تقارير توضح أداء طلاب الثانوى فى الامتحانات.. صور

كتب محمود طه حسين

نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، تقارير توضح أداء طلاب الثانوى العام على مستوى الجمهورية فى الصفين الأول والثانى الثانوى فى الامتحانات الإلكترونية التى يتم تصحيحها بدون عنصر بشرى وبعدالة وبدون غش، متابعا: أمثلة واقعية من مستويات الطلاب الحقيقية فى بعض المواد.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: التصحيح إلكترونى بالكامل، ولا يوجد إعادة تصحيح إلكترونى وإنما المقالى تم تصحيحه على مستوى المدرسة.

وكانت المدرسة أعلنت نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بعد تجميع درجات الامتحان الإلكترونى والمقالى فى صورة تقديرات.