وزير البترول: لدينا القدرة على زيادة تسهيلات تصدير الغاز حال الاحتياج إليها

كتبت -مروة الغول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،أن كميات الغاز الطبيعى التى يتم استقبالها وإعادة تصديرها من إسرائيل إلى مصر تبلغ حوالى 600 إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يوميا، لافتا إلى أن تلك الكميات تنخفض خلال أشهر الصيف نتيجة زيادة الاستهلاك فى إسرائيل.

وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات على هامش الاجتماع السابع لوزراء منتدى غاز شرق المتوسط أن معدلات تصدير الغاز المسال المصري تصل لمليار قدم مكعب غاز يوميا خلال فترة الشتاء وحول توسعات تسهيلات التصدير أوضح الوزير أن هناك طاقة فائضة لدينا كما أن لدينا القدرة على زيادة توسعات تلك التسهيلات حال الاحتياج إليها.

وأشار المهندس طارق الملا،أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم والخاصة بالتعاون فى تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى تفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والتصدير وطاقات الإسالة للغاز الطبيعى لافتا أن مذكرة التفاهم تنظيم إطارى لتشجيع الشركات لزيادة الإنتاج وتنمية الحقول لافتا أن منطقة شرق المتوسط منطقة جيدة للإنتاج ستكون احد الروافد الأساسية لتصدير الغاز للاتحاد الأوروبي وذلك من خلال التكامل فى الإنتاج في المنظقة.