وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والخدمات فى طيبة الجديدة

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاعي المرافق والخدمات بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، مؤكداً ضرورة دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات، لتحقيق التنمية المستهدفة وتوفير الحياة الكريمة لا سيما لأهالي الصعيد.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء حديثاً من استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ أعمال الفرمة للطرق وشبكات المياه والخط الناقل وشبكات الصرف الصحى ومحطتى الرفع وخطي الطرد (1,2) للمرحلة الثانية بمنطقة 620 فدانا بتكلفة 200 مليون جنيه وبنسب إنجازٍ متقدمة.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع شبكة كهرباء وتليفونات المنطقة الصناعية والمنطقة السياحية والمنطقة ج بالمدينة، وأعمال تنفيذ شبكات كهرباء قطع أراضي الإسكان الاجتماعي " المرحلة الثانية " لمنطقة 620 فدانا، ومنطقة الخدمات الاستثمارية " المقابر سابقاً " بمساحة 202 فدان تقريباً، وشبكة التليفونات الرئيسية والثانوية للمجاورة الثانية بمنطقة الإسكان الاجتماعي 480 فدانا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ استكمال طرق منطقة الإسكان الاجتماعي لباقي منطقة 480 فدانا " تربة زلطية – أسفلت "، وطرق منطقة الإسكان الاجتماعي لباقي منطقة 620 فدانا، ومرافق ( طرق " فرمة " - مياه - صرف صحى - رى ) لمساحة 530 فدانا وتشمل ( إسكان متوسط - إسكان اجتماعى - مناطق خدمات إقليمية ) ضمن منطقة الامتداد بمساحة حوالي 6050 فدانا، ومرافق (مياه - صرف صحى - كهرباء) لموقع الإسكان الاجتماعي بمساحة 480 فدانا، وأعمال استكمال زراعة وتشجير منطقة الإسكان الاجتماعى، مرحلة أولى 480 فدانا.

وقال: تشمل مشروعات الخدمات الجارية تنفيذ مبنى ملحق والسور للمبنى القائم لكمين بداية الازدواج على الطريق الصحراوى الشرقى، وأعمال تنفيذ مبنى تجاري وإداري بحي المدخل.