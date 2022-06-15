وزارة الطيران تعقد اجتماعات تنسيقية استعدادا لقمة المناخ COP27

وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام وعضوية ممثلي من وزارة الطيران المدني والهيئات والشركات التابعة للوزارة و الجهات المعنية، للإعداد والتنسيق لاستضافة قمة المناخ "COP 27" والتي ستقام في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الإستعداد الجيد والمشرف لاستضافة مصر قمة المناخ COP27 بما يعكس قدرة وامكانيات الدولة المصرية.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الصورة الحديثة للدولة المصرية الجديدة خلال إستضافة مصر لقمة المناخ " COP27 وضرورة إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال حماية البيئة والتحول الأخضر.

وصرح باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام ورئيس اللجنة، أن اللجنة الوزارية التى وجه وزير الطيران بتشكيلها عقدت عدة اجتماعات، مشيراً إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع وزارتى الخارجية والبيئة وسكرتارية الأمم المتحدة والجهة المنظمة للحدث للوقوف علي جميع الإجراءات الموصي بها كما أن هناك تواصل مستمر بين وزارة الطيران المدني وجميع الجهات المعنية لتنفيذ جميع المهام المطلوبة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء لخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ.

وأضاف عبد الكريم، أنه يتم رفع كافة الاستعدادات بمطاري القاهرة وشرم الشيخ مشيرا إلى أن أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ تتم حاليا على قدم وساق للانتهاء في التوقيت المحدد، فضلا عن مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمي للوفود المشاركة في الحدث.

وخلال الإجتماعات تم مناقشة ملف الإنبعاثات الخاص بالطيران المدنى، واستعراض جهود الوزارة وشركاتها التابعة وخطط العمل اللوجستية والفنية، كما تم الاتفاق على منح تخفيض على رحلات مصر للطيران الدولية للوفود المشاركة فى المؤتمر وزيادة أعداد الرحلات بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاده ووضع لوجو المؤتمر على HEADREST الخاص بطائرات مصر للطيران على الرحلات الدولى وتشغيل رحلات لمصر للطيران من العديد من دول العالم إلى مطار شرم الشيخ مباشرة، وكذلك عرض فيلم دعائى عن المؤتمر على متن الطائرات وتجهيز استراحات كبار الزوار بكل من مطار القاهرة وشرم الشيخ و تجهيز غرفة عمليات لتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة الصعوبات، وكذلك تشكيل فرق عمل من جميع قطاعات وزارة الطيران والهيئات والشركات التابعة لاستقبال الوفود المشاركة وتيسير اجراءات الوصول والسفر.

وعلى الجانب الأخر تم عرض الخطة التنفيذية للتنمية المستدامة لوزارة الطيران المدني والانتقال من الطاقة التقليدية الى الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتم تركيب محطة للطاقة الشمسية بمطار شرم الشيخ وتحويل نظم الإضاءة التقليدية الى " الليد " بمطار شرم الشيخ، وكذلك منظومة إدارة المخلفات بمطار شرم الشيخ واعادة تدويرها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى إجراءات ترشيد استهلاك المياه والوقود وذلك من خلال استخدام اتوبيسات تعمل بالكهرباء بمطار شرم الشيخ، والذي تستهدف وزارة الطيران تحويله إلى مطار أخضر للحفاظ على البيئة، إلى جانب تحديد البصمة البيئية لجميع العمليات والأنشطة والبرامج التدريبية وفقًا للإجراءات المطبقة عالميًا.