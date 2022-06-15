واشنطن: اتفاقية النقل الجوى مع تنزانيا تسهم فى تحرير الطيران الدولى بإفريقيا

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن هذه الاتفاقية الثنائية تؤسس علاقة طيران مدني حديثة مع تنزانيا تتماشى مع سياسة الطيران الدولي للولايات المتحدة المفتوحة ومع الالتزامات بمعايير عالية لسلامة وأمن الطيران.



وأضافت الوزارة أن الاتفاقية من شأنها توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية القوية بين البلدين وتعزيز العلاقات بين الشعوب وخلق فرص جديدة لشركات الطيران وشركات السفر والعملاء.



ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكن لشركات النقل الجوي أن توفر خدمات جوية أكثر بأسعار معقولة ومريحة وفعالة للمسافرين والشاحنين، مما يعزز بدوره قطاعي السياحة والتجارة.



وتتضمن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 من شهر يونيو الجاري أحكامًا تسمح بسعة وتواتر غير مقيدين للخدمات وحقوق الطريق المفتوحة ونظام ميثاق ليبرالي وفرص مفتوحة لتقاسم الرموز في صناعة النقل الجوي.