هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة للتخلص من الأدوية السائلة والصلبة

وقالت هيئة الدواء المصرية المواد الصلبة (حبوب، كبسولات وأقراص) يجب إخراجها من عبواتها الأصلية، ومزجها مع بقايا مواد غير مرغوب فيها مثل القهوة.​​

بينما المواد السائلة ينبغى أن تسكب على مناشـف ورقية، ثم توضع فى كيس قابل للغلق، أو علبة فارغة، أو حاوية أخرى؛ لمنع أى تسريب، أو خروج للدواء من كيس القمامة، للحد من وقوع حوادث تسمم للأطفال والحيوانات الأليفة.​​



ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلى فى التخلص الآمن من الأدوية.