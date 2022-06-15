هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة للتخلص من الأدوية السائلة والصلبة

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات التخلص الآمن من الأدوية، حيث قالت: إذا لم تتوفر تعليمات فى نشرة المنتج عن كيفية التخلص الآمن تنصح الهيئة بإلقاء الأدوية في القمامة المنزلية.
وقالت هيئة الدواء المصرية المواد الصلبة (حبوب، كبسولات وأقراص) يجب إخراجها من عبواتها الأصلية، ومزجها مع بقايا مواد غير مرغوب فيها مثل القهوة.
بينما المواد السائلة ينبغى أن تسكب على مناشـف ورقية، ثم توضع فى كيس قابل للغلق، أو علبة فارغة، أو حاوية أخرى؛ لمنع أى تسريب، أو خروج للدواء من كيس القمامة، للحد من وقوع حوادث تسمم للأطفال والحيوانات الأليفة.
ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلى فى التخلص الآمن من الأدوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة