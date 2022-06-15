هذه أفضل الوجبات الخفيفة لتعزيز الذاكرة

كتبت فاطمة خليل

تعد مشاكل الذاكرة مشكلة شائعة، سواء كنت تحاول تذكر شيء جديد أو تتعامل مع مشكلة مستمرة تتعلق بمراجعة ما تعلمته بالفعل، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق لتقوية الذاكرة، وأبسطها هو إضافة بعض العناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي والتي قد تمنحك ذاكرة أفضل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أفضل الوجبات الخفيفة لتعزيز الذاكرة



اللوز

اللوز مليء بفيتامين (هـ) المعروف عادة بقدرته على حفظ الذاكرة لفترة أطول، يساعد البروتين الموجود في اللوز في إصلاح خلايا المخ.

ويحتوي اللوز أيضاً على أحماض أوميجا 3 الدهنية وغنية بالمغنيسيوم، وهي مفيدة للدماغ لأنها تحسن الصحة العصبية العامة وتحافظ على صحة الجهاز العصبي.

وأوضحت دراسة نُشرت في مجلة The Brain Research Bulletin أن فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة المهمة القادرة على حماية خلاياك من التلف المرتبط بالإجهاد التأكسدي.

الأسماك الزيتية



إلى جانب اللوز، هناك المزيد من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد الفرد على تعزيز ذاكرته.

إن تناول الأطعمة الصحيحة هو مفتاح ذاكرتك أيضًا لذلك ، يجب تناول الأسماك الزيتية لتحسين الذاكرة، ومن الأسماك المليئة بالأوميجا 3 مثل السلمون والماكريل والتونة الطازجة.

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين الذاكرة والمزاج مع حماية الدماغ من التدهور المعرفي.

الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن



الخضراوات الخضراء التي يتم تجاهلها في الغالب والتي لا تحظى بإعجاب شعبي هي أحد العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تقوية عقلك.

فيتامين K1 وفيتامين E، الموجودين أيضًا في الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، مفيدان للدماغ.

أثبت الأبحاث أن الخضراوات الورقية مثل اللفت والجرجير والسبانخ والكرنب الأخضر والبروكلي قد ثبت أنها تساعد في الحفاظ على الدماغ حادًا.

الشوكولاته الداكنة



أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على متطوعين أصحاء أن اتباع نظام غذائي عالي الفلافانول لمدة 5 أيام يحسن تدفق الدم إلى الدماغ.

ويعتقد أيضًا أن الكاكاو يساعد في تحسين الوظائف الإدراكية بشكل كبير، لذا يجب تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم.

تساعد العناصر الغذائية الأخرى التي يتم الحصول عليها من الشوكولاتة الداكنة على تحسين مدى الانتباه ووقت رد الفعل.