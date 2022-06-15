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نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022.. برقم الجلوس

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:11 م
نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022.. برقم الجلوس اعتماد النتيجة
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎
 
وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب من خلال هذا الرابط https://natiga.azhar.eg/results.html

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية  83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية  فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

 

بوابه الازهر الالكترونيه نتيجه الشهاده الاعداديه 2022 الترم الثاني

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