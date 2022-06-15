نائب محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع"

سوهاج - محمود مقبول

اجتمع أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع"، بالديوان والوحدات المحلية، وذلك لمتابعة سير العمل بمبادرة صوتك مسموع وفحص الشكاوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" وبرنامج " الواتس آب" وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح نائب المحافظ، أن الاجتماع تناول عرض تقرير عن المبادرة وبحث آليات تنفيذ تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد وزير التنمية المحلية والسيد المحافظ، بضرورة الرد على شكاوى المواطنين، كما ناقش " القاضي " خلال الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه أعضاء المبادرة في حل شكاوي المواطنين، واستمع لآرائهم حول تلافي تلك المعوقات والعمل على إزالة أسبابها .

وأكد "القاضي" ضرورة استمرار العمل بروح الفريق والاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، وأيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

الجدير بالذكر أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس اب ( 01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي